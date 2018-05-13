Победа Квитовой в Мадриде в видеообзоре финала турнира

Чешка Петра Квитова (10) завоевала четвёртый титул в сезоне, став чемпионкой турнира категории

Premier Mandatory в Мадриде (Испания). В финале Квитова справилась с голландкой Кики Бертенс — 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. В решающей партии теннисистки обменялись проигранными подачами, после чего Петра сделала решающий брейк.



Поединок продолжался 2 часа 53 минуты. Квитова выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 14. На счету Бертенс 7 подач навылет, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



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Квитова завоевала четвёртый титул в году, обыграв Бертенс в финале в Мадриде