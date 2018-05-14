Жена Андерсона раскритиковала расписание ATP-тура

Супруга южноафриканца Кевина Андерсона Келси выразила недовольство плотностью графика ATP-тура. В качестве примера она привела серба Душана Лайовича, который на турнире в Мадриде дошёл до 1/4 финала, где уступил Андерсону, однако уже на следующий день был вынужден выступить в квалификации соревнований в Риме.



«Планирование календаря – сложная работа, однако для парня, который стартовал в квалификации и дошёл до 1/4 финала, можно найти место в основной сетке турнира, если квалификация стартует уже менее чем через сутки», – написала Келси в своём «твиттере».

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.