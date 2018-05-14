Гоффен уверенно обыграл Майера в первом круге «Мастерса» в Риме

Теннисист из Бельгии Давид Гоффен стартовал с победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв в двух сетах аргентинца Леонардо Майера – 6:1, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. 9-я ракетка соревнований выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Майера 3 эйса и 3 ошибки на подаче, реализованных брейк-пойнтов у аргентинца нет.



Во втором круге Гоффен, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем поединка Пабло Куэвас (Уругвай) – Марко Чеккинато (Италия, WC).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.