Павлюченкова в двух сетах проиграла Кис на старте турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях проиграв американке Мэдисон Кис (13) со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. Анастасия совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кис в Риме.

За выход в третий круг Кис поспорит с хорваткой Донной Векич (Q).