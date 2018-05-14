Павлюченкова в двух сетах проиграла Кис на старте турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях проиграв американке Мэдисон Кис (13) со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. Анастасия совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов и 4 брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кис в Риме.
За выход в третий круг Кис поспорит с хорваткой Донной Векич (Q).
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