Хачанов за три часа проиграл Кольшрайберу в первом круге «Мастерса» в Риме

Россиянин Карен Хачанов в упорной борьбе потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера на старте «Мастерс-1000» в Риме — 5:7, 7:6 (9:7), 6:7 (6:8). В первой партии Карен вёл со счётом 5:2, а во второй уже Филипп был впереди с брейком и подавал на матч. У Хачанова матчболов в решающем сете не было.



Поединок продолжался 3 часа 7 минут. Кольшрайбер 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Хачанова 8 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующим оппонентом Филиппа станет американец Джек Сок (13), накануне победивший испанца Давида Феррера.