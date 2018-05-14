Джокович легко победил Долгополова на старте «Мастерса» в Риме

Серб Новак Джокович (11) вышел во второй круг «Мастерс 1000» в Риме, разгромив украинца Александра Долгополова — 6:1, 6:3. Отметим, что это был лишь второй матч Александра после Australian Open — 2018.



Теннисисты провели на корте всего 56 минут. Джокович выполнил 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Долгополова 2 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт. Подач навылет у Александра не было.



Следующим соперником Новака будет или грузин Николоз Басилашвили (Q), или итальянец Филиппо Бальди (Q).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.