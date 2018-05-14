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Джокович легко победил Долгополова на старте «Мастерса» в Риме

Джокович легко победил Долгополова на старте «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Серб Новак Джокович (11) вышел во второй круг «Мастерс 1000» в Риме, разгромив украинца Александра Долгополова — 6:1, 6:3. Отметим, что это был лишь второй матч Александра после Australian Open — 2018.

Теннисисты провели на корте всего 56 минут. Джокович выполнил 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Долгополова 2 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт. Подач навылет у Александра не было.

Следующим соперником Новака будет или грузин Николоз Басилашвили (Q), или итальянец Филиппо Бальди (Q).

Рим (м) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 16:55 МСК
Новак
Джокович
Александр
Долгополов
6:1 6:3
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