Стивенс нанесла поражение Стрыцовой в первом круге турнира в Риме

Американка Слоан Стивенс (9) пробилась во второй круг турнира категории Premier 5 в Риме, переиграв чешку Барбору Стрыцову в трёх партиях — 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Стрыцовой 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



Во втором раунде Стивенс сыграет с эстонкой Кайе Канепи (Q), которая разгромила итальянку Камиллу Розателло (WC) со счётом 6:1, 6:2.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.