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Стивенс нанесла поражение Стрыцовой в первом круге турнира в Риме

Стивенс нанесла поражение Стрыцовой в первом круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Американка Слоан Стивенс (9) пробилась во второй круг турнира категории Premier 5 в Риме, переиграв чешку Барбору Стрыцову в трёх партиях — 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.

Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Стрыцовой 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором раунде Стивенс сыграет с эстонкой Кайе Канепи (Q), которая разгромила итальянку Камиллу Розателло (WC) со счётом 6:1, 6:2.

Рим (ж) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 22:10 МСК
Слоан
Стивенс
Барбора
Стрыцова
6:7 6:3 6:1
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