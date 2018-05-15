Победы Джоковича, Эдмунда и Фоньини — в обзоре первого круга турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович (11) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв украинца Александра Долгополова со счётом 6:1, 6:3.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Британец Кайл Эдмунд в трёх партиях победил представителя Туниса Малека Жазири (Q) со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Итальянец Фабио Фоньини оказался сильнее француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:1.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.