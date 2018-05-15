Бубка-младший стал одним из менеджеров Александра Зверева

31-летний украинец Сергей Бубка-младший, ранее объявивший о завершении карьеры, присоединился к менеджерской команде третьей ракетки мира немца Александра Зверева. Бубка присутствовал в боксе Зверева, когда тот завоевал трофей в Мадриде.



«Да, действительно, я присоединился к команде Саши и буду сотрудничать с его агентом Патрисио Апеем. Могу сказать, что для меня эта деятельность не нова, так как я также сотрудничаю с Иваном Любичичем в их отношениях с Мартой Костюк», – цитирует Бубку-младшего «Большой теннис Украины».

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.