Дель Потро: видеть победы Рафы приятно, потому что он творит историю

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро заявил, что, несмотря на поражение испанца Рафаэля Надаля от австрийца Доминика Тима на турнире в Мадриде, уроженец Манакора остаётся главным специалистом по игре на грунте.

«Надаль всё равно остаётся главным специалистом по игре на грунте. Конечно, он будет фаворитом всех грунтовых турниров, включая „Ролан Гаррос“. Но если у него будет не лучший день, то его можно обыграть.

Видеть победы Рафы приятно, потому что он творит историю. Это здорово.

Что самое сложное для меня на грунте? Я не люблю много бегать, а на грунте всегда долгие розыгрыши. Но если ты играешь агрессивно, то также можешь быть опасен. При этом надо быть физически и психологически готовым на сто процентов. В этой части сезона я стараюсь избегать травм, прибавлять в игровом плане и беречь себя ко второй половине года", — цитирует дель Потро Tennis World USA.