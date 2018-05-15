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Финалистка Мадрида Бертенс проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме

Финалистка Мадрида Бертенс проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Голландка Кики Бертенс, на прошлой неделе дошедшая до финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, проиграла гречанке Марии Саккари в первом раунде соревнований категории Premier 5 в Риме — 2:6, 6:4, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. Саккари ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Бертенс 3 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Саккари во втором круге сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (6).

В другом матче румынка Ирина Бегу переиграла китаянку Пэн Шуай — 4:6, 6:4, 6:1. Её следующей соперницей станет немка Анжелика Кербер (11).

Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 17:30 МСК
Кики
Бертенс
Мария
Саккари
2:6 6:4 3:6
Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 18:15 МСК
Ирина
Бегу
Пэн
Шуай
4:6 6:4 6:1
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