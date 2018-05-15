Финалистка Мадрида Бертенс проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме

Голландка Кики Бертенс, на прошлой неделе дошедшая до финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, проиграла гречанке Марии Саккари в первом раунде соревнований категории Premier 5 в Риме — 2:6, 6:4, 3:6.



Поединок продолжался 1 час 55 минут. Саккари ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Бертенс 3 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Саккари во втором круге сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (6).



В другом матче румынка Ирина Бегу переиграла китаянку Пэн Шуай — 4:6, 6:4, 6:1. Её следующей соперницей станет немка Анжелика Кербер (11).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.