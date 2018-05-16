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Стивенс обыграла Канепи и встретится с Гарсией на турнире в Риме

Стивенс обыграла Канепи и встретится с Гарсией на турнире в Риме
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс (9) пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия), в трёх партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи (Q) со счётом 6:0, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. Слоан дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии действующая победительница Открытого чемпионата США поспорит с француженкой Каролин Гарсией (7).

Рим (ж) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 12:00 МСК
Слоан
Стивенс
Кайя
Канепи
6:0 5:7 6:4
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