Стивенс обыграла Канепи и встретится с Гарсией на турнире в Риме

Американская теннисистка Слоан Стивенс (9) пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия), в трёх партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи (Q) со счётом 6:0, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. Слоан дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии действующая победительница Открытого чемпионата США поспорит с француженкой Каролин Гарсией (7).