Полуфиналист юниорского US Open россиянин Скатов будет выступать за Казахстан

Полуфиналист юниорского Открытого чемпионата США Тимофей Скатов сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское. В заявочном списке Открытого чемпионата Франции он значится представителем Казахстана.

Тимофей родился 21 января 2001 года в казахстанском городе Петропавловске, но с четырёх лет тренировался в Туле. На юниорском уровне он выступал за Россию.

Сейчас Скатов занимает пятую строчку юниорского рейтинга ITF. В 2017 году Тимофей выиграл чемпионат Европы U16 в Москве. В 2014 и 2015 годах он первенствовал на юниорском Кубке Кремля.

В 2017 году Скатов стал обладателем премии «Русский кубок» в номинации «Юниор года».

