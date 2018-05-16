Беккер: сомневаюсь, что А. Зверев сумеет защитить титул на турнире в Риме

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер оценил перспективы немецкого теннисиста Александра Зверева на «Мастерсе» в Риме. 21-летний уроженец Гамбурга является действующим победителем соревнований.



«Если Александр дойдёт на турнире в Риме до четвертьфинала или пробьётся в четвёрку лучших, это станет хорошим результатом. Предыдущие две недели получились великолепными, но я не думаю, что Зверев сумеет защитить титул на турнире в Риме», — приводит слова Беккера Bild.



Зверев, посеянный в Риме под вторым номером, во втором круге встретится с итальянцем Маттео Берреттини (WC).