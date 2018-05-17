Остапенко: буду выступать с Весниной в парном разряде на «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Веснина выступит в парном разряде на «Ролан Гаррос» вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко, а не с соотечественницей Екатериной Макаровой. Эту информацию подтвердила 20-летняя уроженка Риги. Предполагается, что Макарова выступит на турнире в паре с 19-летней Анной Калинской.



«Мы с Весниной будем выступать на «Ролан Гаррос». Я была немного удивлена, когда Лена попросила меня сыграть вместе с ней в парном разряде. Ещё больше просьба Весниной удивила в том плане, что она считает меня хорошим парным игроком», — приводит слова Остапенко WTA Insider.

Макарова и Веснина завоевали три титула на турнирах «Большого шлема», выиграли итоговой турнир WTA в парном разряде в 2016 году и стали обладательницами золотых медалей на Олимпиаде в Рио.