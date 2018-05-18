Дель Потро: я пройду обследование и постараюсь принять верное решение на будущее

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, снявшийся с матча с бельгийцем Давидом Гоффеном в третьем круге турнира в Риме при счёте 2:6, 5:4, из-за проблем с левой ногой, прокомментировал своё решение.

«Меня беспокоило состояние ноги, поэтому я решил остановить гейм в концовке второго сета. Теперь я хочу обратиться к врачу, чтобы он оценил моё состояние. Я пройду обследование и постараюсь принять верное решение на будущее», — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.

В четвертьфинале Гоффен встретится с немцем Александром Зверевым.