Дель Потро: я пройду обследование и постараюсь принять верное решение на будущее

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, снявшийся с матча с бельгийцем Давидом Гоффеном в третьем круге турнира в Риме при счёте 2:6, 5:4, из-за проблем с левой ногой, прокомментировал своё решение.
«Меня беспокоило состояние ноги, поэтому я решил остановить гейм в концовке второго сета. Теперь я хочу обратиться к врачу, чтобы он оценил моё состояние. Я пройду обследование и постараюсь принять верное решение на будущее», — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.
В четвертьфинале Гоффен встретится с немцем Александром Зверевым.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.