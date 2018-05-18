Нисикори: в матче с Кольшрайбером я играл практически идеально

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу над немцем Филиппом Кольшрайбером в третьем круге «Мастерса» в Риме со счётом 6:1, 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с сербом Новаком Джоковичем.

«Думаю, сегодня я играл практически идеально. С начала и до конца встречи я действовал здорово. У Филиппа возникли трудности, но я старался сосредоточиться на своей игре. Если давать Филиппу много времени, то он может выполнять прекрасные удары. Я старался больше играть на задней линии и действовать агрессивно.

Надеюсь, я смогу взять реванш у Новака. Он возвращается после травмы. Я очень рад видеть его в туре. Мне всегда нравилось встречаться с ним", — сказал Нисикори в интервью на корте.