Чилич победил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Риме

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (10) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Марин 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Пабло 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в столице Италии Чилич поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Александр Зверев (Германия, 2).