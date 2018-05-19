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Свитолина победила Контавейт и стала первой финалисткой турнира в Риме

Свитолина победила Контавейт и стала первой финалисткой турнира в Риме
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина (4) в полуфинале турнира в Риме переиграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Анетт также сделала 3 эйса при 2 двойных.

За 12-й титул в карьере и третий в текущем сезоне Свитолина поспорит либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с румынкой Симоной Халеп (1). Финал состоится 20 мая.

Рим (ж) 2018. 1/2 финала
19 мая 2018 года, суббота. 13:00 МСК
Элина
Свитолина
Анетт
Контавейт
6:4 6:3
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