Свитолина победила Контавейт и стала первой финалисткой турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина (4) в полуфинале турнира в Риме переиграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Анетт также сделала 3 эйса при 2 двойных.

За 12-й титул в карьере и третий в текущем сезоне Свитолина поспорит либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с румынкой Симоной Халеп (1). Финал состоится 20 мая.