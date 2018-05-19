Надаль обыграл в двух сетах Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит на грунтовых кортах Рима. Первая ракетка соревнований обыграл серба Новака Джоковича, посеянного под 11-м номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Испанец выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету уроженца Белграда 4 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, он обошёлся без двойных ошибок. Надаль одержал 25-ю победу над Джоковичем, но при этом он проигрывал сербу 26 раз.



В финальном поединке уроженец Манакора встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 4) – Александр Зверев (Германия, 2). Надаль вернёт себе звание первой ракетки мира, если завоюет титул на соревнованиях в столице Италии.