Надаль: меня интересует победа в Риме, а не первое место в рейтинге ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, рассказал о своей мотивации перед финалом турнира в Риме.
«Для меня главное — победа в Риме. Я не думаю о том, чтобы вернуть себе первое место в рейтинге ATP. Моя мотивация на завтра — побеждать. Я приехал сюда в Рим, чтобы завоевать важный титул. Рассматриваю этот турнир именно в этом контексте.
Если я вернусь на первую строчку рейтинга, это будет здорово. Конечно, лучше быть первым, чем вторым. Но моя мотивация — в выигрыше титулов», — цитирует Надаля Tennis World USA.
В финале турнира Надаль сыграет с победителем пары Марин Чилич – Александр Зверев.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.