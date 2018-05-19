Надаль: меня интересует победа в Риме, а не первое место в рейтинге ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, рассказал о своей мотивации перед финалом турнира в Риме.

«Для меня главное — победа в Риме. Я не думаю о том, чтобы вернуть себе первое место в рейтинге ATP. Моя мотивация на завтра — побеждать. Я приехал сюда в Рим, чтобы завоевать важный титул. Рассматриваю этот турнир именно в этом контексте.

Если я вернусь на первую строчку рейтинга, это будет здорово. Конечно, лучше быть первым, чем вторым. Но моя мотивация — в выигрыше титулов», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В финале турнира Надаль сыграет с победителем пары Марин Чилич – Александр Зверев.