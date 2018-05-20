Корне снялась с турнира в Страсбурге из-за полученной в Мадриде травмы паха

Француженка Ализе Корне снялась с домашнего турнира категории International в Страсбурге, который пройдёт с 20 по 27 мая перед «Ролан Гаррос». Причиной отказа Корне от выступления в Страсбурге стала травма паха, полученная ей на прошлой неделе в Мадриде во время матча с украинкой Элиной Свитолиной.



«Я очень расстроена, что не смогу принять участие в турнире в Страсбурге, но, к сожалению, я не полностью восстановилась после мышечной травмы. Сейчас я делаю всё, чтобы быть готовой вернуться в строй к „Ролан Гаррос“ и выступить там», — написала Корне в своём «твиттере».

Корне оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил