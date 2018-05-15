Корне оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил

Французская теннисистка Ализе Корне, которой вменяли в вину нарушение антидопинговых правил, а именно – три пропуска допинг-тестов за 12 месяцев, была оправдана. Независимый трибунал большинством голосов вынес решение в пользу Корне, сообщает официальный сайт ITF. Трибунал посчитал, что в случае с третьим пропущенным Ализе тестом допинг-офицер не выполнил все предписания международного стандарта взятия допинг-проб — не уведомил её о предстоящей процедуре и не предпринял достаточных усилий, чтобы её найти.



Таким образом, трибунал засчитал только два пропущенных допинг-теста, что не подлежит наказанию согласно регламенту. Соответственно, никаких санкций к Корне применено не будет.

Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил