Халеп: травма спины? Ничего серьёзного, я проиграла Свитолиной не из-за этого

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала своё поражение от украинки Элины Свитолиной в финале турнира в Риме со счётом 0:6, 4:6.



«Прежде всего хочу поздравить Элину. Ты великолепно играла всю неделю. Думаю, теперь ты можешь считать Рим своим вторым домом.



Честно говоря, физически сегодня после матча с Шараповой я чувствовала себя неважно. Она каждый раз наносит сильные и очень плоские удары по мячу, так что мне постоянно приходилось подседать под мяч. Что касается травмы спины, то там ничего серьёзного, и проиграла я не из-за этого», — приводит слова Халеп WTA Insider.