Надаль обыграл в трёх сетах А. Зверева в финале «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал титул на турнире категории «Мастерс 1000» в Риме. Первый номер посева обыграл в решающем поединке немца Александра Зверева, посеянного под вторым номером, со счётом 6:1, 1:6, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 час 6 минут. Надаль обошёлся без эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Зверева 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 7 упущенных брейк-пойнтов.



31-летний уроженец Манакора завоевал 78-й титул в карьере и третий по ходу нынешнего сезона. В этом году Надаль первенствовал на соревнованиях в Монте-Карло и Барселоне. Победная серия Зверева прервалась на отметке в 13 матчей.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.