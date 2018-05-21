Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Свитолина — 4-я, Шарапова — 23-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 21 мая румынка Симона Халеп поднялась на первую строчку, украинка Элина Свитолина — на четвёртую, француженка Каролин Гарсия — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на восьмой позиции. Её соотечественница Мария Шарапова поднялась на 23-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 21 мая

1 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3285.

2 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 3130.

3 (2). Петра Квитова (Чехия) — 2902.

4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 2820.

5 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 2300.

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 2111.

7 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1821.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 1645.

9 (9). Наоми Осака (Япония) — 1591.

10 (12). Каролин Гарсия (Франция) — 1482.

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23 (50). Мария Шарапова (Россия) — 817...

47 (54). Анна Блинкова (Россия) — 499…

70 (75). Елена Веснина (Россия) — 427...

92 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 316...

96 (94). Ирина Хромачёва (Россия) — 272...

100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 259.