Схурс: здорово, что мы завоевали титул с Барти, но в Париже я сыграю с Мертенс

Голландка Деми Схурс поделилась впечатлениями от победы на турнире в Риме в парном разряде. В финале она в дуэте с австралийкой Эшли Барти обыграла чешек Андреа Главачкову и Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 6:4.

«Это был сложный матч. Соперницы играли отлично. Мы здорово начали встречу и сражались на протяжении всей первой партии. В первом гейме второго сета у нас были некоторые шансы, но мы их не использовали, а затем стали проигрывать 0:4. Мы поговорили друг с другом и решили, что будем бороться за каждое очко. Я очень рада нашей победе.

В Париже я сыграю в паре с Элисе Мертенс. Мы выступали вместе на последних турнирах, но она снялась с соревнований в Риме, именно поэтому я обратилась к Эшли. Здорово, что нам удалось завоевать здесь титул", — цитирует Схурс официальный сайт тура.

Барти и Схурс стали чемпионками турнира в Риме в парном разряде