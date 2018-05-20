Барти и Схурс стали чемпионками турнира в Риме в парном разряде

Австралийка Эшли Барти и голландка Деми Схурс (8) стали чемпионками турнира категории Premier 5 в Риме (Италия), победив чешек Андреа Главачкову и Барбору Стрыцову (2) в двух партиях — 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Барти и Схурс выполнили три подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и использовали четыре брейк-пойнта из 11. На счету Главачковой и Стрыцовой две двойные и три реализованных брейк-пойнта из 10. Эйсов у чешской пар не было.

Для Барти это второй титул в сезоне после победы с американкой Коко Вандевей в Майами. Схурс завоевала третий титул в году, но она побеждала на более мелких турнирах — в Брисбене и Хобарте, на старте сезона.