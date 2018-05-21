Коллинз: я постаралась диктовать условия в третьем сете матча с Эсс

Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала свою победу над представительницей Франции Аманден Эсс в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

«Я очень хорошо начала первый сет, а во втором соперница здорово сыграла в важные моменты. Мне нужно было извлечь урок и постараться диктовать условия в третьей партии. Перерывы из-за дождя в теннисе не редкость, важно не давать этим паузам выбивать тебя из игрового ритма», — приводит слова Коллинз официальный сайт WTA-тура.