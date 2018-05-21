Штолляр победила Чжан Шуай на старте турнира в Нюрнберге

Венгерка Фанни Штолляр (Q) вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях обыграв китаянку Чжан Шуай (4) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 53 минуты. Фанни 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Штолляр поспорит с победительницей матча Катерина Бондаренко (Украина) — Хитер Уотсон (Великобритания).