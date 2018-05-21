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Штолляр победила Чжан Шуай на старте турнира в Нюрнберге

Штолляр победила Чжан Шуай на старте турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Венгерка Фанни Штолляр (Q) вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях обыграв китаянку Чжан Шуай (4) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 53 минуты. Фанни 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Штолляр поспорит с победительницей матча Катерина Бондаренко (Украина) — Хитер Уотсон (Великобритания).

Нюрнберг 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 12:00 МСК
Фанни
Штолляр
Чжан
Шуай
6:2 6:2
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