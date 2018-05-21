Дзаламидзе не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге в парном разряде

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и представительница Аргентины Мария Иригойен не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция) в парном разряде. На старте соревнований они уступили украинке Надежде Киченок и австралийке Анастасии Родионовой, посеянным под третьим номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [0:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

За выход в полуфинал Киченок и Родионова поспорят с победительницами матча Жаклин Кристиан (Румыния) / Софья Кенин (США) — Река-Луца Яни (Венгрия) / Тереза Мрдежа (Хорватия).