Ларссон на отказе Бегу вышла во второй круг турнира в Нюрнберге

Шведская теннисистка Юханна Ларссон вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия). Её соперница по матчу стартового раунда — румынка Ирина Бегу, посеянная под пятым номером, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 3:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Юханна совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Ларссон поспорит с представительницей США Кристиной Макхэйл.