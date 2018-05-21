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Ларссон на отказе Бегу вышла во второй круг турнира в Нюрнберге

Ларссон на отказе Бегу вышла во второй круг турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Шведская теннисистка Юханна Ларссон вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия). Её соперница по матчу стартового раунда — румынка Ирина Бегу, посеянная под пятым номером, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 3:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Юханна совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Ларссон поспорит с представительницей США Кристиной Макхэйл.

Нюрнберг 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 13:30 МСК
Ирина
Бегу
Юханна
Ларссон
4:6 3:3 Rt
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