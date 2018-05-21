Пармантье вышла во второй круг турнира в Страсбурге, где может сыграть с Барти

Французская теннисистка Полин Пармантье пробилась во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Полин трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Пармантье поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) — Луксика Кумкхум (Таиланд, LL).