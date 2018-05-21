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Восемь россиянок стартуют в квалификации «Ролан Гаррос»

Восемь россиянок стартуют в квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Сразу восемь представительниц России попробуют пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции через сито квалификации. Для выхода в основу необходимо выиграть три матча.

Анна Калинская и Софья Жук могут встретиться между собой уже во втором раунде квалификационного турнира.

Пары с участием россиянок в первом круге выглядят следующим образом:

Евгения Родина (10) – Раина Анкита (Индия).
Валентина Ивахненко – Георгина Гарсия Перес (Испания).
Вероника Кудерметова – Сара Сакаревич (Франция).
Софья Жук (24) – Валентини Грамматикопулу (Греция).
Анна Калинская – Кейла Дей (США).
Виталия Дьяченко – Ясмине Паолини (Италия, 20).
Анна Блинкова – Кагла Буюкаксай (Турция).
Полина Монова – Джулия Грабер (Австрия).

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