Восемь россиянок стартуют в квалификации «Ролан Гаррос»

Сразу восемь представительниц России попробуют пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции через сито квалификации. Для выхода в основу необходимо выиграть три матча.



Анна Калинская и Софья Жук могут встретиться между собой уже во втором раунде квалификационного турнира.

Пары с участием россиянок в первом круге выглядят следующим образом:

Евгения Родина (10) – Раина Анкита (Индия).

Валентина Ивахненко – Георгина Гарсия Перес (Испания).

Вероника Кудерметова – Сара Сакаревич (Франция).

Софья Жук (24) – Валентини Грамматикопулу (Греция).

Анна Калинская – Кейла Дей (США).

Виталия Дьяченко – Ясмине Паолини (Италия, 20).

Анна Блинкова – Кагла Буюкаксай (Турция).

Полина Монова – Джулия Грабер (Австрия).