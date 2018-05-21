WTA может дать теннисисткам после родов место в посеве по защищённому рейтингу

Представители женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировали возможность внесения в правила изменений, связанных с материнством. Предполагается, что со следующего года защищённый рейтинг теннисисток, отсутствовавших в туре в связи с беременностью и родами, может давать не только пропуск в основные сетки турниров, но и место в посеве. Если бы это правило действовало сейчас, то американка Серена Уильямс была бы первой сеяной на всех турнирах, поскольку она занимала первую строчку перед взятием паузы в карьере из-за беременности.



«Исторически WTA не поддерживала использование защищённого рейтинга для посева на турнирах, но сейчас мы рассматриваем возможность внесения изменений в это правило в рамках подготовки свода правил на 2019 год. Мы продолжаем развиваться, следим за нуждами игроков и полностью поддерживаем теннисисток, которые возвращаются в тур после беременности и родов», — говорится в заявлении WTA для Associated Press.

С. Уильямс: надеюсь, для другой 1-й ракетки мира, ставшей мамой, правила изменят