Барти: повезло забронировать билеты на единственный рейс до Базеля

Австралийка Эшли Барти (1) прокомментировала успешный старт на соревнованиях в Страсбурге. Первая ракетка турнира в двух партиях победила представительницу Таиланда Луксику Кумкхум – 6:4, 6:4.



«Мне и команде очень повезло добраться до Страсбурга — мы сумели забронировать билеты из Рима в Базель на единственный свободный рейс.



Вероятно, сегодня я не показала свой лучший теннис, но в целом, учитывая сложившиеся обстоятельства, я довольна результатом», — цитирует Эшли официальный сайт WTA.



За выход в четвертьфинал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с представительницей Франции Полин Пармантье.



«Я никогда не играла с ней раньше, и наша встреча будет полной противоположностью сегодняшнему моему матчу.



Играть с французскими теннисистами у них дома всегда очень тяжело. Я учту это и, надеюсь, завтра проведу отличный матч. Хочется отлично выступить на этой неделе и подготовиться к „Ролан Гаррос“», — сказала Барти.