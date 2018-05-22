Посещаемость турнира в Риме снизилась более чем на 8 процентов

В этом году турнир в Риме посетили 203 758 человек. Посещаемость сократилась на 8,4 процента по сравнению с 2017 годом, когда на матчах турнира побывало более 220 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба соревнований.

В этом году цены на билеты были выше, но прибыль организаторов сократилась с 12 до 11 млн евро. В 2018 году посещаемость была самой низкой с 2015 года, когда на соревнованиях побывали 204 тыс. зрителей.

Из всех турниров серии «Мастерс 1000» ниже была посещаемость только в Монте-Карло (136 тыс.). Самым посещаемым остаётся турнир в Индиан-Уэллсе, на котором побывали 450 тыс. зрителей.