Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Организаторы остались довольны турниром в Риме, несмотря на отказ Федерера

Организаторы остались довольны турниром в Риме, несмотря на отказ Федерера
Теннис / ATP

Организаторы турнира в Риме не считают, что отсутствие швейцарского теннисиста Роджера Федерера повлияло на интерес к соревнованиям со стороны зрителей.

«Если бы даже Федерер сыграл здесь, то что ещё мы могли бы сделать? В пятницу, субботу и воскресенье мы продавали абсолютно все билеты, чего не было в прошлом году. Конечно, с Федерером турнир был бы ещё лучше, но я не считаю, что его отказ от участия сказался на соревнованиях. Мы в очередной раз убедились, что традиционные турниры даже важнее, чем самые великие чемпионы», — цитирует главу Федерации тенниса Италии Анжело Бинаи пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что посещаемость турнира в Риме в этом году уменьшилась более чем на 8%.

Посещаемость турнира в Риме снизилась более чем на 8 процентов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент