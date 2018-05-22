Организаторы остались довольны турниром в Риме, несмотря на отказ Федерера

Организаторы турнира в Риме не считают, что отсутствие швейцарского теннисиста Роджера Федерера повлияло на интерес к соревнованиям со стороны зрителей.

«Если бы даже Федерер сыграл здесь, то что ещё мы могли бы сделать? В пятницу, субботу и воскресенье мы продавали абсолютно все билеты, чего не было в прошлом году. Конечно, с Федерером турнир был бы ещё лучше, но я не считаю, что его отказ от участия сказался на соревнованиях. Мы в очередной раз убедились, что традиционные турниры даже важнее, чем самые великие чемпионы», — цитирует главу Федерации тенниса Италии Анжело Бинаи пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что посещаемость турнира в Риме в этом году уменьшилась более чем на 8%.