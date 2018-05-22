Феррер и Куэрри сыграли в мини-теннис в Женеве

В преддверии старта турнира «ATP-250» в Женеве в мини-теннис сыграли испанец Давид Феррер и американец Сэм Куэрри. Участие в выставочном мероприятии также приняли турнирный директор Тьерри Грин и один из руководителей Sturdza Bank – спонсора соревнований.

Престижный турнир проводился в Женеве с 1980 по 1991 год. Затем соревнования стали вновь проходить в городе с 2015 года. Турнир принимает старейший теннисный клуб Швейцарии Tennis Club de Geneve.

Запись можно посмотреть в «твиттере» турнира.

Два последних розыгрыша турнира выигрывал швейцарец Стэн Вавринка. В этом году Вавринка вновь сыграет на турнире, он начинает свой путь со второго круга, где его соперником будет американец Джаред Доналдсон. Феррер и Куэрри также получили прямые путёвки во второй круг.