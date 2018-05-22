Маррей инвестировал в теннисное приложение

Двукратный чемпион «Уимблдона» британец Энди Маррей инвестировал в мобильное приложение «DEUCE», которое позволяет людям найти для себя спарринг-партнёра для игры в теннис.



Создатель приложения Мэтт Уилкокс характеризует его как «Airbnb для тенниса с простотой функционала Uber». Мэтт считает, что «DEUCE» поможет сыграть ключевую роль в повышении популярности тенниса в Великобритании.



«В наше время практически всё можно сделать с помощью смартфона – заказать такси или же забронировать отель. Не вижу причин, по которым договориться о теннисном матче можно было бы так же просто», – цитирует Уилкокса Business Cloud.



Сам Маррей продолжает восстанавливаться от затяжной травмы и планирует вернуться в тур к старту травяного сезона.

Маррей увлёкся живописью