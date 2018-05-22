Феррер уступил Гоёвчику во втором раунде турнира в Женеве

Испанец Давид Феррер (4) не сумел выйти в четвертьфинал соревнований в Женеве, уступив представителю Германии Петеру Гоёвчику – 2:6, 4:6.



Матч продолжался 1 час 16 минут. На счету Гоёвчика 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Феррер выполнил 6 подач навылет, допустил 2 ошибки на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.



Соперником Гоёвчика по четвертьфиналу станет победитель пары Андреас Сеппи (Италия, 7) – Бернабе Сапата-Миральяс (Испания).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».