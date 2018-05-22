Ларссон разгромила Макхэйл во втором раунде турнира в Нюрнберге

Шведка Юханна Ларссон добыла уверенную победу над представительницей США Кристиной Макхэйл в рамках второго раунда соревнований в Нюрнберге – 6:3, 6:0.



Матч продолжался 1 час 8 минут. На счету Ларссон 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 12. Её соперница допустила 8 ошибок на подаче и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырех имевшихся.

Впервые в карьере Ларссон сумела выиграть в Нюрнберге два матча подряд.

Соперником Юханны по четвертьфиналу станет чешка Кристина Плишкова.