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Тим одержал 100-ю победу на грунте

Тим одержал 100-ю победу на грунте
Теннис / ATP

Победа австрийца Доминика Тима во втором раунде соревнований в Лионе стала для него 100-й в карьере на грунте.

Победа над испанцем Роберто Карбальес-Баэной (6:2, 6:4) прервала неудачную серию Тима из двух поражений кряду на его любимом покрытии. Ранее юбилейную победу он имел шансы оформить в финале «Мастерса» в Мадриде и в первом раунде соревнований в Риме.

24-летний австриец выиграл 9 турниров категории АТР, 7 из которых проходили именно на грунте. Его лучшим достижением на Открытом чемпионате Франции стали два полуфинала — в 2016 и 2017 годах.

Лион 2018. 2-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 19:15 МСК
Доминик
Тим
Роберто
Карбальес-Баэна
6:2 6:4
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