Тим одержал 100-ю победу на грунте

Победа австрийца Доминика Тима во втором раунде соревнований в Лионе стала для него 100-й в карьере на грунте.



Победа над испанцем Роберто Карбальес-Баэной (6:2, 6:4) прервала неудачную серию Тима из двух поражений кряду на его любимом покрытии. Ранее юбилейную победу он имел шансы оформить в финале «Мастерса» в Мадриде и в первом раунде соревнований в Риме.



24-летний австриец выиграл 9 турниров категории АТР, 7 из которых проходили именно на грунте. Его лучшим достижением на Открытом чемпионате Франции стали два полуфинала — в 2016 и 2017 годах.