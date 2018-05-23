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Халеп: умение правильно относиться к «Шлемам» приходит с опытом

Халеп: умение правильно относиться к «Шлемам» приходит с опытом
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп сравнила турниры «Большого шлема» с обычными соревнованиями WTA.

«Конечно, турниры „Большого шлема“ отличаются от обычных соревнований. Это самые крупные старты, у них большая история, очень много зрителей. Между матчами всегда есть день отдыха. Тем не менее, нужно стараться относиться к ним одинаково. Это приходит с опытом. Думаю, чем дольше ты играешь, тем больше привыкаешь к „Шлемам“ и можешь воспринимать их так же, как другие турниры», — приводит слова Халеп New York Times.

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