Халеп: умение правильно относиться к «Шлемам» приходит с опытом

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп сравнила турниры «Большого шлема» с обычными соревнованиями WTA.



«Конечно, турниры „Большого шлема“ отличаются от обычных соревнований. Это самые крупные старты, у них большая история, очень много зрителей. Между матчами всегда есть день отдыха. Тем не менее, нужно стараться относиться к ним одинаково. Это приходит с опытом. Думаю, чем дольше ты играешь, тем больше привыкаешь к „Шлемам“ и можешь воспринимать их так же, как другие турниры», — приводит слова Халеп New York Times.

Свитолина: надеюсь приехать в Париж на подъёме и получить удовольствие от игры