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Свитолина: надеюсь приехать в Париж на подъёме и получить удовольствие от игры

Свитолина: надеюсь приехать в Париж на подъёме и получить удовольствие от игры
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Украинка Элина Свитолина, которая ни разу не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше четвертьфинала, поделилась ожиданиями от выступления в Париже.

«До старта „Ролан Гаррос“ ещё немало времени. Я постараюсь идти по турниру матч за матчем, что очень важно. На турнирах „Большого шлема“ всегда непросто. Посмотрим, как всё пойдёт. Но я в любом случае надеюсь приехать в Париж на подъёме после Рима и получить удовольствие от выступления там», — приводит слова Свитолиной New York Times.

«Сначала ей нужно добраться до полуфинала, а там посмотрим, как всё пойдёт», — добавил тренер Свитолиной, Эндрю Беттлес.

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