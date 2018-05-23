Фиссетт: цель Кербер — вновь стать первой ракеткой мира

Тренер немецкой теннисистки Анжелики Кербер Вим Фиссетт сообщил, что его подопечная вновь ощущает свежесть на корте и готова побороться за возвращение на вершину рейтинга WTA.

«Энджи ощущала большое давление в прошлом году. Из-за этого и всех мероприятий, в которых она была вынуждена принимать участие, будучи первой ракеткой мира, Кербер не ощущала свежести. Ей приходилось делать слишком много, и она не могла наслаждаться игрой и борьбой за каждое очко. Она понимала, что от неё как от первой ракетки мира многого ждут. Это было тяжело.

Сейчас я чувствую, что она вновь хочет выходить на корт и с удовольствием играет в теннис. Она вновь почувствовала свежесть. После первого турнира в прошлом году она чувствовала, что ей нужен отдых. Конечно, это не лучшее ощущение на старте сезона. Сейчас она больше любит игру.

За минувший год Энджи многому научилась. Когда мы начали работать вместе в ноябре, она была невероятно мотивирована. Она хотела показать всем, что остаётся прекрасной теннисисткой и её карьера на закончена. Такой настрой у неё сохраняется. Она голодна на корте и упорно работает. У неё большие амбиции даже на грунте, на котором у неё возникает немало трудностей. Цель Кербер — вновь стать первой ракеткой мира, а затем делать всё не так, как в прошлом году", — цитирует Фиссетта официальный сайт тура.