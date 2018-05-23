Оргкомитет напомнил Джоковичу об обещании сыграть на турнире в Умаге

Организаторы турнира в Умаге (Хорватия) 22 мая поздравили сербского теннисиста Новака Джоковича с днём рождения. Спортсмену исполнился 31 год. Также оргкомитет напомнил спортсмену, что он обещал когда-нибудь принять участие в турнире.

«Во время посещения нашего турнира в 2015 году Джокович пообещал, что однажды сыграет здесь. Новак, мы ждём тебя», — говорится в «твиттере» оргкомитета.

Турнир в Умаге стартует 14 июля. Своё участие в грядущем соревновании уже подтвердили британец Кайл Эдмунд и словенец Аляж Бедене.