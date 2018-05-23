Оргкомитет турнира в Хертогенбосхе: нет причин беспокоиться об участии Маррея

Оргкомитет турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) не сомневается, что британский теннисист Энди Маррей сможет принять участие в соревнованиях. Ранее трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей говорил, что планирует вернуться на корт в Хертогенбосхе, но планы поставило под сомнение затянувшееся восстановление после операции на бедре.

«Все разговоры о том, что Маррей пропустит наш турнир, лишь слухи. Конечно, может случиться всякое, мы готовы к этому. Мы разговаривали с командой Маррея, после этой беседы у нас нет поводов сомневаться в его участии. Мы ждём Энди и рассчитываем, что он вернётся на корт здесь. В настоящее время восстановление идёт по плану, Маррей хочет сыграть на траве», — цитирует турнирного директора Марселя Хунце Tennis World USA.