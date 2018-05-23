Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Японии Макото Ниномия не смогли пробиться в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли Чжан Латише из Китайского Тайбэя и Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
За выход в финал соревнований Чжан Латиша и Кумкхум поспорят с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой, посеянными под третьим номером.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».