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Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге в парном разряде

Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге в парном разряде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Японии Макото Ниномия не смогли пробиться в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли Чжан Латише из Китайского Тайбэя и Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

За выход в финал соревнований Чжан Латиша и Кумкхум поспорят с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой, посеянными под третьим номером.

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