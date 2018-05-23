Лидер посева Стивенс проиграла Путинцевой в Нюрнберге, Штолляр победила Уотсон

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Нюрнберге (Германия) под первым номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность поединка составила 3 часа. Слоан 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 22 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 двойных ошибок и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал турнира в Нюрнберге Путинцева поспорит с американкой Элисон Риске.

Нюрнберг. Женщины. Второй круг

Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — Хитер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:3.